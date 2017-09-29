Сергей Тигипко получил разрешение купить один из украинских банков Сбербанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бывшему председателю НБУ Сергею Тигипко купить VS Bank, который принадлежит Sberbank Europe. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет отмечает, что Тигипко опосредованно осуществляет контроль над «Таскомбанком» и «Универсал банком», при этом совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 г. не превышает 4% по каждому. Решение АМКУ предусматривает, что Тигипко разрешено приобрести акции VS Bank в количестве, «превышающем 50% голосов в высшем органе управления банка».

Ранее украинский бизнесмен подал заявку на согласование покупки 99,99% акций VS Bank в Национальный банк Украины (НБУ).

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что госбанк планирует принять решение о продаже VS Bank еще до конца лета 2017 г. Сбербанк собирается полностью уйти с украинского рынка, говорил Хасис. Это решение было принято после того, как 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год, в том числе для VS Bank и основного актива госбанка в стране – «Сбербанк Украина».