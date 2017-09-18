Украинскую структуру Сбербанка решил купить экс-кандидат в президенты Украины

Экс-кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко Сергей Портер / Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) 28 августа получил от резидента заявление об опосредованном приобретении 99,9% акций VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe). Как сообщили «Интерфаксу-Украина» в пресс-службе регулятора, «полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "ВиЭс банк" зарегистрированы и находятся в обработке».

Купить 99,9% в уставном капитале VS Банка хочет бизнесмен Сергей Тигипко, заявил «Лигабизнесинформу» руководитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев. По его словам, заявление в АМКУ было подано еще в августе и сейчас находится на рассмотрении.

В мае 2014 г. Сергей Тигипко участвовал в выборах президента Украины как самовыдвиженец и проиграл Петру Порошенко. Бизнесмену принадлежат ТАСкомбанк и Universal Bank.

VS Bank, до 16 декабря 2013 г. - Фольксбанк, ранее - Электрон банк был основан в 1991 году. На 1 января 2017 г. его контролирующим акционером был Сбербанк России (99,923%, через Sberbank Europe), напоминает «Интерфакс». На 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28 место среди 88 действующих банков по классификации НБУ, напоминает «Лигазбизнесинформ».

В конце декабря 2016 г. группа «ТАС» Сергея Тигипко и Eurobank Group объявили о закрытии сделки купли-продажи киевского Универсал банка. Крупнейшим акционером Универсал банка (ранее - банк «Универсальный») с долей 99,987% на 1 октября 2016 г. был ERB New Europe Holding B.V. (Нидерланды), на 100% принадлежащий греческому EFG Eurobank Ergasias S.A. По данным НБУ на 1 октября 2016 г. по размеру активов Универсал банк занимал 27-е место из 100 банков Украины. На 1 июля 2017 г., также по данным НБУ, входящий в группу «ТАС» ТАСкомбанк занимал 19-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Группа «ТАС», основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимости. Тигипко является учредителем и основным акционером группы.

Попытки Сбербанка продать украинских «дочек»

На прошлой неделе зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова рассказывала, что интерес к украинской «дочке» Сбербанка выразил иностранный инвестор, его письмо о намерениях на тот момент рассматривалось регулятором, пакет документов на согласование покупки он еще не подавал. Рожкова также не уточнила, какую именно структуру Сбербанка хочет купить иностранец.

16 марта Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали «дочка» Сбербанка, Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Под запрет попал любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. Предложения вступили в силу 23 марта. 21 марта президент – предправления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк активно ищет пути выхода с украинского рынка. 24 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что активные переговоры по продаже украинской «дочки» Сбербанка велись с декабря 2016 г. с управляющим директором ICU Макаром Пасенюком и бизнесменом Игорем Вороновым, но сделка сорвалась.

27 марта Сбербанк России сообщил, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций украинского Сбербанка – юридически обязывающий договор был подписан в понедельник. В консорциум вошли «Норвик банк» (Norvik Banka, Латвия) и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников и белорусская частная компания, подконтрольная Саиду Гуцериеву, сделку предполагалось закрыть в первом полугодии 2017 г. 28 июля НБУ отказал Гуцериеву и Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка, а также Максиму Микитасю и Павлу Фуксу – в приобретении Проминвестбанка (ПИБ, группа Внешэкономбанка).

Затем об интересе к украинскому Сбербанку заявил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Однако в начале августа его компания VP Capital заявила, что отозвала из Нацбанка Украины заявку на приобретение этого актив.

Политик и бизнесмен Сергей Тигипко

В 1994–1997 гг. Сергей Тигипко был внештатным консультантом президента Леонида Кучмы по экономическим вопросам. В 1997 г. он впервые вошел в правительство, став ненадолго вице-премьером. В 1999 г. он стал министром экономики в правительстве Ющенко.

В 2000 г. Тигипко разделил бизнес с владельцами Приватбанка, ушел из правительства и впервые был избран депутатом парламента. Из парламента в 2002 г. ушел на пост председателя НБУ и руководил нацбанком два года. Затем он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты Виктора Януковича, а председателем НБУ стал его заместитель Арсений Яценюк. В ходе предвыборной кампании 2014 г. кандидат в президенты Тигипко заявлял, что правительство Яценюка было необходимо разогнать как можно скорее.

Выборная кампания 2004 г. закончилась «оранжевой революцией». Тигипко в третьем туре Януковичу не помогал, на некоторое время ушел из политики и вновь занялся бизнесом. Бизнес-империя Тигипко получила название ТАС – в честь старшей дочери Анны Сергеевны Тигипко. Создавал он ее со второй своей женой, а в 2007 г. продал часть активов шведскому Swedbank. У политика четверо детей.

В 2008 г. Тигипко стал советником премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2009 г. он переформатировал под себя Трудовую партию, ставшую при нем партией «Сильная Украина», в выборах 2010 г. он принял участие и получил третье место. «Я хочу войти в историю как создатель партии «Сильная Украина», которая будет еще 100 лет работать», – говорил Тигипко в одном из интервью. Однако во втором туре его избиратели поддержали будущего президента Януковича, после победы Янукович позвал Тигипко в свою команду, и тот стал на два года вице-премьером. Свою партию Тигипко распустил и предложил ее членам присоединиться к Партии регионов, сам Тигипко, по его словам, стал ее членом только в 2012 г.

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