ЕБРР закроет региональные офисы в России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет российские офисы. Подразделения банка останутся только в Москве и Санкт-Петербурге. Закрытие произойдет в связи с окончанием проекта по поддержке малого бизнеса, рассказал «Интерфаксу» старший советник ЕБРР по СНГ Антон Усов.

По его словам, офисы начнут закрывать в 2018 г. «Большинство из этих офисов занимались поддержкой малого бизнеса и получали финансирование в рамках проекта с Россией», - отметил он. Усов также заявил, что новых крупных проектов нет, поэтому целесообразно «держать филиальную сеть».

По его словам, определенных дат закрытия офисов пока что нет, у каждого офиса есть договоренности с владельцами зданий, в которых они находятся.

Управление оставшимся портфелем проектов ЕБРР в России объемом около 3,5 млрд евро будет осуществляться из офисов в Москве и Санкт-Петербурге, добавил Усов.