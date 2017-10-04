ЦБ отозвал лицензию у Международного фондового банка

Банк России сегодня отозвал лицензию у московского Международного фондового банка (ООО КБ «МФБанк»), говорится в сообщении ЦБ. По величине активов это 327-й банк России, отмечает ЦБ.

По данным регулятора, банк использовал крайне рискованную бизнес-модель, «результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». МФБанк занижал величину кредитного риска и уклонялся от требований о доформировании резервов «путем технической трансформации активов», пишет ЦБ.

«В настоящее время КБ «МФБанк» фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства», - сообщил регулятор. В банке назначена временная администрация.

По данным реестра ЦБ, Международный фондовый банк принадлежит шести ООО, долей в которых владеют топ-менеджеры банка. Ключевой конечный бенефициар - председатель правления банка Александр Усольцев. Банк является участником системы страхования вкладов.