Рекомендации по акциям: взгляды Morgan Stanley на нефтяной сектор улучшились

Morgan Stanley провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил прогнозную стоимость GDR «Лукойла» с $58 до $62, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $103 до $105, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $6,5 до $6,9, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Лукойла» с $58 до $62, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Татнефти» с $47 до $50, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 440 руб. до 450 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan понизил рекомендацию по GDR ВТБ с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с $2,63 до $2,42.