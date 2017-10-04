АСВ передало Росимуществу банк «Российский капитал»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило передать Росимуществу 100% обыкновенных и привилегированных акций банка «Российский капитал» («Роскап»). Как сообщает сайт банка, передать его в собственность государству 3 октября решил совет директоров АСВ.

Решение основывается на федеральном законе о бюджете на 2017-2019 гг., в котором прописана возможность передачи всех принадлежащих АСВ акций банка по балансовой стоимости в госказну за счет уменьшения имущественных взносов Российской Федерации в имущество агентства. «Роскап» полностью перейдет под контроль государства в лице Росимущества после того, как будет подписано соответствующее распоряжение правительства.

Затем акции банка будут до конца 2017 г. внесены в уставный капитал АИЖК в оплату приобретаемых в собственность Российской Федерации акций АО «АИЖК».

«Роскап» находится в процессе финансового оздоровления с 2009 г. Его передача АИЖК позволит реализовать на базе «Роскапа» «ипотечно-строительную модель» по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155».