Сбербанк: акционеры «Сетелема» не обсуждали закрытие бизнеса

Акционеры банка «Сетелем» не поднимали вопрос о закрытии бизнеса, в настоящее время рассматриваются новые возможности для его развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, которому принадлежит 79,2% в «Сетелеме».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников сообщил, что к середине 2018 г. Сбербанк может свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях на базе дочернего банка «Сетелем». В статье отмечалось, что такое решение было принято на одном из последних заседаний наблюдательного совета Сбербанка.

«Вопрос о закрытии бизнеса POS-кредитования (на базе "Сетелема") на совет директоров дочернего банка не выносился, никаких решений о его закрытии акционерами не принималось. Более того, рассматриваются новые возможности развития данного сегмента, соответствующие возникающим потребностям клиентов и партнеров», – сказал представитель пресс-службы.