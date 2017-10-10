«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка по сворачиванию POS-кредитования

К середине 2018 г. Сбербанк может свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях на базе дочернего банка «Сетелем», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам. Это решение принято на одном из последних заседаний наблюдательного совета банка. ««Хотя официально оно еще не оформлено, топ-менеджмент «Сетелема» уже известили о необходимости полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях», сократив при этом около 1000 сотрудников. В Сбербанке заявили, что на заседание совета директоров «Сетелема» этот вопрос не выносился и «никаких решений» о закрытии «акционерами не принималось».

Сбербанк связан контрактами с партнерскими торговыми сетями и анонсировать сворачивание бизнеса до улаживания всех формальностей неэтично, поясняет сотрудник банка. «Более того, придать огласке такое решение – расписаться в собственном провале, а это всегда неприятно, гораздо проще потихоньку свернуть и так небольшой бизнес как неприоритетный», – отметил он.

Сбербанк пять лет назад купил 70% «Сетелема» у BNP Paribas за 5,1 млрд руб. Тогда в планах компании было занять 25–30% рынка POS-кредитования в ближайшие 2–3 года. На 1 сентября 2017 г. эта доля, по данным FRG, составляла 7,9% против 4,5% в момент покупки Сбербанком. Доля крупнейшего в сегменте ХКФ-банка оценивается в 23%.

Участники рынка считают, что свободных ниш здесь достаточно. За последние пять лет рынок, несомненно, изменился, но нельзя сказать, что в худшую сторону и на нем не осталось места для роста, отмечает зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко.