Набиуллина спрогнозировала снижение оборота купюр в 100 и 1000 рублей

Введение в оборот новых купюр в 200 и 2000 руб. не повлияет на инфляцию, но из-за него может сократиться в обращении число купюр номиналом 100 и 1000 руб. Как передает «Прайм», это заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Новые банкноты ЦБ представил 12 октября, с этого же дня они постепенно будут запускаться оборот, их массовый выпуск намечен на декабрь.

По словам руководителя ЦБ, решение о выпуске купюр в 200 и 2000 руб. было принято, когда в Центробанке «исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией». Она напомнил, что купюры такого номинального ряда, кратные одному, двум, пяти, существуют в странах с относительно низкой инфляцией. «На самом деле, так и произошло: у нас инфляция, вы видите, снизилась - уже ниже 4%. Сам по себе номинал никакую инфляцию разогнать не в состоянии и не может», - сказала Набиуллина.

При этом использование купюр других номиналов будет сокращаться, считают в ЦБ. Наиболее вероятным там считают сокращение использования сторублевых и тысячерублевых банкнот, «но это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми». Принимать решение, как сократить выпуск того или иного номинала, ЦБ будет, изучив, как люди пользуются этими деньгами.

Наладить массовый выпуск пластиковых купюр ЦБ пока не планирует. «Мы этот вопрос постоянно у себя обсуждаем, потому что некоторые страны действительно перешли на выпуск пластиковых купюр. Здесь есть и "за", и "против" - минус, конечно, что это достаточно высокая стоимость. Мы пока окончательных решений не приняли, будем обсуждать вместе с "Гознаком" целесообразность выпуска», - цитирует Набиуллину ТАСС.

В I квартале 2018 г. ЦБ собирается впервые выпустить пластиковую банкноту. Это будет купюра в 100 руб., она будет выпущена в честь чемпионата мира по футболу 2018 г.