Убыточность ОСАГО «Росгосстраха» выросла до 185%

Компания «Росгосстрах» в первом полугодии 2017 г. показала высокую убыточность ОСАГО - 185,3%, отрицательный технический результат по этому виду автострахования составил 33,8 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства «Эксперт РА» о подтверждении рейтинга страховщика (ruВВВ+ со стабильным прогнозом).

По итогам полугодия сборы компании сократились на 21,4%, 56% сокращения пришлось на ОСАГО, по которому «Росгосстрах» выбрал «сдержанную стратегию продаж», пишет агентство. В результате за II квартал доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО сократилась с 23 до 18%.

У «Росгосстраха» высокая доля отказов в страховой выплате в первом полугодии: по страхованию прочего имущества граждан - 44,5% отказов в выплате, по страхованию гражданской ответственности - 35,2%, по автокаско - 8,2%, а также высокая доля выплат по решению суда - 8,7%.

В начале октября зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что достигнутая доля «Росгосстраха» в ОСАГО в 11-12% оптимальна, уход страховщика из «автогражданки» не планируется. «Росгосстрах», который в конце августа попал в периметр санации банка «Открытие» Центробанком, реализует стратегию по избавлению от убытков ОСАГО, сообщали в компании.

Из-за высокой убыточности ОСАГО ЦБ был вынужден найти инвестора лидеру этого рынка – «Росгосстраху»: его объединили с «Открытие холдингом».

В 2017 г. банк «Открытие» еще до перехода под контроль ЦБ вложил в «Росгосстрах» 40 млрд руб. В начале октября «Открытие» также предоставило «Росгосстраху» средства на увеличение чистых активов, сумма не раскрывалась. В сентябре страховщик сообщал, что до конца года ему потребуется докапитализация на 11-17 млрд руб. Убыток «Росгосстраха» из-за ситуации в ОСАГО в первом полугодии 2017 г. по МСФО вырос в 2,7 раза до 23,6 млрд руб.