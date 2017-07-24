Страховщика по сборам обогнали «РЕСО-гарантия» и ВСК

«Росгосстрах» в июне потерял лидерство на рынке ОСАГО Максим Стулов / Ведомости

Страховая компания «Росгосстрах» в июне этого года потеряла первое место среди страховщиков по сборам премий в ОСАГО, компанию обогнали «РЕСО-гарантия» и ВСК, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Росгосстрах» собрал 2,44 млрд руб. премий, занявшая первое место «РЕСО-гарантия» – 2,86 млрд руб., а ВСК, разместившаяся на второй строчке, – 2,51 млрд руб.

В пятерку крупнейших страховщиков ОСАГО по сборам вошли также «Ингосстрах» (1,83 млрд руб.) и «Альфастрахование» (1,5 млрд руб.).

РГС между тем по-прежнему остается крупнейшей компанией по выплатам по автогражданке, следует из материалов РСА: в июне страховщик выплатил 4,8 млрд руб. «РЕСО-гарантия» – всего 1,8 млрд руб., а «Альфа» – 1,3 млрд руб.

«В ОСАГО сохраняются негативные тенденции. Экономика этого вида давно перекошена», – говорит президент союза Игорь Юргенс, добавляя, что коэффициент убыточности в целом по России все еще превышает 100%.