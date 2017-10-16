Вадим Кулик покинул пост первого зампреда правления «Открытие холдинга»

Первый заместитель председателя правления «Открытие холдинга» Вадим Кулик принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, не уточнив причины такого решения. Также в пресс-службе не уточнили, кто займет его место.

В марте 2017 г. Кулик ушел с должности зампреда правления Сбербанка и спустя несколько месяцев был назначен первым зампредом правления «Открытие холдинга». Он отвечал за развитие стратегии группы, управление интеграционными процессами и связанными с ними рисками. Также он отвечал за создание синергий между компаниями, входящими в состав холдинга.

Кулик с 2004 по 2008 г. занимал должность старшего вице-президента «ВТБ 24», а в 2008 г. перешел в Сбербанк.