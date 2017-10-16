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ВТБ докапитализирует дочерний банк в Армении на 1,2 млрд рублей

Совет директоров ВТБ, заседание которого прошло 16 октября, принял решение о докапитализации дочернего банка в Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра раскрытия информации.

Уставной капитал дочернего банка ВТБ будет увеличен на сумму не более 10 млрд армянских драмов (порядка 1,2 млрд руб.) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. При этом банк ВТБ может приобрести не более 925 925 таких бумаг по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армении и уставом дочернего банка ВТБ. «Доля банка ВТБ в уставном капитале ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» сохранится в размере 100%», – отмечается в сообщении.