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Финансы
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ЦБ сообщил о передаче Бинбанку акций «Русснефти»

Интерфакс
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Владельцы Бинбанка передали в его периметр в связи с санацией в том числе акции «Русснефти», заявил зампред Банка России Василий Поздышев. Размер переданного пакета он не уточнил, сообщает «Интерфакс». «В списке переданных активов есть ценные бумаги – "Интеко", А101, "Русснефть", заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии. Эти активы переданы "Рост банку" и Бинбанку», – сказал Поздышев.

«Действительно, есть активы, которые заложены в других кредитных организациях, эти кредитные организации должны дать согласие на передачу активов. Некоторые банки дают согласие, некоторые банки просят проведения переговоров с нами, мы их проводим», – добавил зампред ЦБ.

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Политика
Новости

В Кремле помогут урегулировать ситуацию с забастовками адвокатов по назначению

Ведомости
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В Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о невыплате зарплат адвокатам по назначению «и готовящейся в связи с этим забастовке защитников». Это заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что вопрос об оплате работы адвокатов не является прерогативой Кремля, но пообещал, что внимание на проблему будет обращено. «Внимание обратим и попросим разобраться соответствующее ведомство», — сказал он.

«Коммерсант» сообщил, что в Карелии и Челябинской области государственные защитники уже отказались участвовать в следственных действиях из-за долгов по зарплатам. Адвокаты по назначению в Свердовской области намерены сделать последовать их примеру с 1 ноября. Газета сообщила о многомиллионной задолженности по зарплатам этим юристам со стороны МВД и судебного департамента.

В прошлом году бастовать собирались десятки тысяч госзащитников, тогда проблему удалось снять за счет обещания немедленно выплатить им все долги, напоминает издание.

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Экономика
Новости

Власти Москвы увеличат размер пенсий и социальных выплат с 2018 года

Ведомости
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Власти Москвы увеличат социальные выплаты и размер пенсии с 2018 г. Постановление о повышении минимальной пенсии с 14 500 руб. до 17 500 руб. Сергей Собянин подписал на заседании президиума правительства Москвы.

«Речь также идет об увеличении социальных выплат малообеспеченным семьям с детьми, от трех до пяти раз увеличиваются сами денежные ежемесячные выплаты», – заявил Собянин (его слова приводит информационный центр мэрии). Ежемесячные пособия на детей в многодетных семьях увеличатся в два раза, большинство других соцвыплат также вырастет в два и более раз, обещает мэр.

Выплаты будут повышены с 1 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что на социальные выплаты пойдут в том числе средства от сокращения программы «Моя улица». «Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», – говорил Собянин.

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Политика
Новости

Лавров подтвердил приезд Макрона на Петербургский экономический форум

Интерфакс/Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается приехать в Россию и в том числе принять участие в Петербургском экономическом форуме в мае 2018 г., заявил руководитель российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Макрон принял это приглашение. Как передает «Интерфакс», этой информацией министр поделился с участниками Ассоциации европейского бизнеса в России.

О том, что Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского международного экономического форума в мае 2018 г., ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на французские дипломатические источники. Позднее это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что не исключен и отдельный визит французского президента в Россию еще до форума. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер передал Макрону приглашение посетить Россию 29 мая в Версале, на их первой встрече. Он подтвердил, что возможность участия президента Франции в ПМЭФ-2018 обсуждается, но посоветовал пока «не забегать вперед».

Елисейский дворец 9 октября подтвердил, что Макрон действительно собирается посетить Россию в первой половине 2018 г., но сроки визита не уточнил.

Про нового посла России в Париже Алексея Мешкова Лавров рассказал, что целью дипломата будет укрепление стратегического, привилегированного партнерства двух стран. Посол «будет работать над тем, чтобы сегодняшняя конъюнктура не вмешивалась в процессы обеспечения национальных интересов российского и французского народов», добавил министр и отметил, что видит попытки внедрить эту конъюнктуру в повседневную жизнь.

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Политика
Новости

Песков объяснил слова Путина о сборе биоматериалов россиян иностранцами

Ведомости
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Информация о сборе иностранцами биоматериалов россиян поступила президенту Владимиру Путину по линии спецслужб России, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, эту работу проводят, в частности, эмиссары некоторых неправительственных организаций. «И у спецслужб эта информация имеется», – отметил представитель Кремля.

Заявление о сборе биоматериалов россиян неизвестными Путин сделал накануне, во время встречи с членами Совета по правам человека. Заявление прозвучало в ответ на сообщение члена совета Игоря Борисова о том, что значительную долю просмотров с камер видеонаблюдения за выборами обеспечили зарубежные пользователи интернета. Борисов не исключил, что иностранцы с какими-то целями собирают «образы россиян».

«Образы-то ладно! Вы знаете, биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса... Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться – пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что должны», – ответил на это Путин.

О сборе каких именно биоматериалов идет речь, Песков не уточнил. Он также не назвал организации, которые это делают, и цели, для которых, по мнению спецслужб, проводится эта работа.

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Бизнес
Новости

Суд отклонил кассацию АФК «Система» на арест ее активов

Интерфакс
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Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге не удовлетворил кассации АФК «Система» и ее «дочки» АО «Система-инвест» на отказ судов нижестоящих инстанций снять арест с активов корпорации по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс». Суд оставил без изменений определение Арбитражного суда Башкирии от 12 июля 2017 г. и постановление Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 11 сентября по тому же делу.

Будет ли АФК обжаловать это решение, в компании еще не решили, сказал журналистам представитель «Системы».

17 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел и отказал в удовлетворении похожих кассаций «Системы» и ее «дочки» на определение судов нижестоящих инстанций о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на активы компании. Жалобы касаются, по сути, одного решения, но не объединены в одно производство и поэтому рассматривались в разное время.

«Роснефть» ранее обратилась в суд для взыскания с АФК 170,6 млрд руб. Компания считает, что понесла такие убытки из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По ходатайству истца были арестованы активы «Системы» – 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. Арест коснулся активов общей стоимостью 185 млрд руб., т. е. с запасом почти в 15 млрд руб. к первоначальной сумме требований.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с АФК 136 млрд руб. Обе стороны обжаловали это решение.

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Политика
Новости

Москва, Луганск и Донецк отвергли предложения Волкера о миссии ООН в Донбассе

ТАСС
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Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миссии ООН в Донбассе противоречат усилиям по урегулированию конфликта, которые принимаются в нормандском формате. Как передает ТАСС, это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Волкер предложил ввести в регион вооруженную и мобильную миссию ООН с компетенцией обеспечения безопасности, которая обладала бы необходимой численностью и контролировала территорию, чтобы там прекратились боевые действия. По мнению дипломата, это помогло бы нормализовать ситуацию и создать условия для выполнения минских соглашений.

Заявления Волкера прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате, заявил Лавров. Он выразил надежду, что это не помешает подготовке дорожной карты, в рамках которой «помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые повышали бы безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию».

Слова Волкера продемонстрировали, как Вашингтон, который только и прислушивается к Киеву, видит реализацию идеи охранной миссии ООН в Донбассе, считает российский министр. Он считает, что смысл заявлений Волкера в том, чтобы миротворцы оккупировали весь Донбасс и взяли его в кольцо. Министр отметил, что слово «оккупировал» американский дипломат все же не употребил. И только после этого США поддержат президента Украины Петра Порошенко в выполнении всех его обязательств, включая придание Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», и проведение выборов, объяснил он.

«Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то из того, что он обещал, – подчеркнул Лавров. – Это, по-моему, уже понимают и во всех европейских столицах».

Министр отметил и слова Волкера о том, что самопровозглашенные республики не должны участвовать в процессе урегулирования. «Если в Берлине это считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», – сказал он.

Полпреды Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, в свою очередь, предположили, что Волкер не знает суть минских соглашений. Только этим они могут объяснить его мнение, что ДНР и ЛНР не должны участвовать в обсуждении проектов резолюций и мандата сил ООН в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их совместное заявление. Они напомнили, что среди подписантов соглашений были лидеры народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. «Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки", – подчеркивается в документе. "Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет", – заявили представители ЛНР и ДНР и предложили Волкеру обратиться в контактную группу, если он хочет избежать провала своей миссии.

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Политика
Новости

Лавров назвал «келейным» расследование причин крушения Boeing MH17

Интерфакс/Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «келейным» расследование причин крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донецкой области Украины в июле 2014 г.

«Те материалы, которые мы предоставляли, не рассматриваются, по крайней мере не упоминаются», – сказал он.

По его словам, было предложено завершить расследование, но оно не завершено, «его продлевают еще на один год». «Фактов нет, продолжают обвинять, но на вопрос, почему не предъявляют доказательства, говорят, что это секрет», – добавил Лавров.

Boeing 777 Malaysia Airlines, который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В расследовательской группе Bellingcat считают, что публикация изображения «Бука 332» на востоке Украины не оставляет сомнений в том, что рейс MH17 был сбит под Донецком из этой установки, принадлежавшей ВС России.

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Политика
Новости

Следствие считает убийство Амины Окуевой заказным

Ведомости
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По факту обстрела под Киевом машины участника миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и гибели его жены Амины Окуевой возбуждено уголовное дело. Следствие трактует нападение как умышленное заказное убийство, заявил телеканалу «112 Украина» представитель управления Нацполиции по Киевской области Николай Жукович.

У следствия две основные версии обстрела, заявил тому же каналу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Кадырова, его окружения», – цитирует его «Лигабизнесинформ». Будут рассматриваться и другие версии, сказал Геращенко. Он добавил, что напавших было двое: «Один ждал на повороте с одесской трассы и подавал сигналы второму, который засел в кустах с оружием».

30 октября около 20.00 по местному времени машину Осмаева и Окуевой неизвестные обстреляли из кустов у железнодорожной станции Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Окуева была ранена в голову и погибла, Осмаев попал в больницу с ранением в ногу. Он был за рулем в момент покушения. LB.ua он рассказал, что стрелять начали, когда машина была на железнодорожном переезде. Обстрел он считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в недавнем взрыве рядом с депутатом Рады от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Представители России, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, отрицали причастность к покушению на Мосийчука.

1 июня неизвестный пытался убить Осмаева, вызвав его на встречу под видом французского журналиста, который хотел взять у него интервью. При встрече интервьюер выстрелил в Осмаева и ранил его. Окуева стала стрелять в напавшего и ранила его, он был задержан и сейчас находится под следствием.

Сам Осмаев в 2007 г. был задержан в Москве в связи с расследованием ФСБ о подготовке теракта против Рамзана Кадырова. Через несколько дней он был отпущен под подписку о невыезде и покинул Россию.

Затем он стал фигурантом дела о подготовке покушения на Кадырова и на Владимира Путина в Одессе.

Выбор редактора
Финансы
Новости

S&P предупредило о рисках для бюджета нового механизма санации российских банков

ТАСС
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Агентство Standard & Poor's предупредило о вероятности появления квазифискальных рисков для госбюджета России из-за применения Банком России нового механизма санации кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Как передает ТАСС, это на конференции 31 октября заявил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

«Несмотря на то что новый механизм санации не предусматривает прямого использования бюджетных средств, нам кажется, что в долгосрочной перспективе этот механизм может привести как к падению доходов бюджетной системы, так и к возникновению рисков дополнительных расходов на поддержку финансовых институтов, которые, возможно, станут собственниками двух банков, которые взял сейчас под контроль Банк России», – сказал он.

В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «Открытие», а затем и Бинбанка через новый механизм – Фонд консолидации банковского сектора. Ожидается, что их санация займет около года, а затем их получит новый инвестор.

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Технологии
Новости

«Связной» сообщил о росте продаж российских смартфонов на 41%

Ведомости
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За январь – сентябрь 2017 г. продажи смартфонов российского производства выросли в годовом измерении на 41% до 1,7 млн устройств, сообщила пресс-служба ритейлера «Связной». Подсчеты сделали аналитики компании. Учитывались продажи брендов Digma, Vertex, Highscreen, Ginzzu, Irbis, Texet, Stark и некоторых других.

Доля отечественных брендов в общем объеме продаж смартфонов в стране за отчетный период выросла с 6,5 до 8,5% год к году. В денежном выражении выручка ритейлеров от продаж российских смартфонов увеличилась на 6%, следует из пресс-релиза.

Самыми популярными «Связной» назвал бренды Digma, DEXP, Vertex, Highscreen и Oysters.

Рост продаж аналитики связывают с ценой российских смартфонов. По данным «Связного», большинство таких гаджетов приходится на ценовые сегменты до 5000 руб. и до 7500 руб. Средняя цена проданного российского смартфона за год снизилась с 5400 руб. примерно до 4000 руб. Снижение цен аналитики объясняют развитием технологий и удешевлением комплектующих.

Гаджеты под российскими брендами

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Финансы
Новости

«Интерфакс» сообщил о доследственной проверке председателя правления Промсвязьбанка

Интерфакс/Ведомости
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В Москве полиция начала доследственную проверку в отношении председателя правления и акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Проверка проводится по заявлению миноритария компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса (в СМИ упоминается бизнесмен Валерий Гличиянц,например, его называют акционером Невского банка, один и тот же это человек, не ясно).

«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и "рейдерском захвате" компании "Русмолоко", поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», – сказал собеседник «Интерфакса».

«В данном случае речь идет о споре внутри компании. Использование имени акционера и банка в заявлении – явная попытка манипуляции общественным мнением», – заявили «Ведомостям» в Промсвязьбанке. «Интерфаксу» в банке подтвердили, что банк кредитовал «Русмолоко».

Официального комментария правоохранительных органов у «Интерфакса» нет.

Заявитель утверждает, что Дмитрий Ананьев организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей, «тем самым лишив его доли, оценивающейся в сотни миллионов рублей».

Арбитражный суд Москвы признал компанию несостоятельной. После этого Гличиянс обратился в правоохранительные органы, чтобы «привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства», рассказал собеседник «Интерфакса».

Заявитель считает причастными к «преступлению» топ-менеджеров банка и гендиректора «Русмолока» Алексея Леденева, сообщает агентство. По словам Гличиянса, Леденев и несколько сотрудников банка организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн руб. в Промсвязьбанке, выкупило все материальные и нематериальные активы у старой компании, а также перевело к себе сотрудников. Вследствие этого «Русмолоко» осталось без каких-либо материальных активов.

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