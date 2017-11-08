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В России предложили создать единую базу автовладельцев

Правительственные поправки к закону «Об организации страхового дела» предполагают создание в стране единой автоматизированной базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Предполагается, что нововведение поможет в борьбе с мошенниками.

Информационная система должна включать в себя данные о договорах страхования — каско и страхования ответственности автовладельца, которые будут влиять на расчет коэффициента по тарифам и определять цену полиса. Страховщики будут пополнять базу новыми сведениями в обязательном порядке, а получить выписку из системы можно будет на платной основе.

«Перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс. Страховщики предлагали сделать это сразу, но Минфин сузил задачи, сосредоточившись на сферах, на которые приходится 90% мошенничеств.

Страховщики и раньше пытались защититься от мошенников. В 2015 г. было создано Бюро страховых историй, в котором сейчас участвуют 143 организации. База содержит сведения о 9,9 млн договоров КАСКО и добровольного страхования, но в ней нет конкретных коэффициентов по каждому страхователю. Тем не менее, проблему мошенничества это не решило. Убытки от деятельности автоюристов РСА оценивает в 20 млрд руб. в год. Еще 200 млн руб., по словам Юргенса, страховщики потратят на модернизацию бюро. Создание же эффективной базы он оценивает в 1 млрд руб.