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«Открытие» отложил списание субордов на $300 млн

Банк «Открытие» отложит дату списания субордов на $300 млн, говорится в раскрытии на сайте Ирландской фондовой биржи.

Это произошло из-за отсутствия кворума на последнем собрании акционеров, которое не позволило провести корпоративные процедуры, уточняет «Интерфакс».

Эти облигации были размещены в июне 2013 г., напоминает агентство. Полное списание должно было произойти в двух случаях: если норматив достаточности базового капитала (Н1.1) будет ниже 2% или Агентство по страхованию вкладов введет процедуру предупреждения банкротства.

В сентябре ЦБ сообщил о срабатывании триггера по субординированным инструментам «Открытия». 26 сентября норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) был меньше 2%.

Суборды должны были быть списаны 8 ноября. Заемщик сообщит о новой дате позже и эмитент не ожидает дальнейших выплат по облигациям, уточняется в сообщении на сайте биржи.

Кроме того, «Открытие» также сообщало, что 8 ноября спишет суборды на $200 млн, пишет «Интерфакс». Никакой информации о переносе этой даты на бирже нет.