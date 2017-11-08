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Банк «ФК Открытие» объяснил отсрочку списания субордов на $300 млн

Банк «Открытие» отложил дату списания субордов на $300 млн, потому что на последнем собрании акционеров не было кворума и это не позволило провести корпоративные процедуры, необходимые для списания или конвертации субордов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комментарии пресс-службы банка и его сообщение на Ирландской фондовой бирже.

Эти облигации были размещены в июне 2013 г. Условия предоставления займа соответствуют требованиям положения Банка России 395-П («Базель III») для включения его в состав дополнительного капитала второго уровня. По условиям выпуска предусматривалось полное списание займа в случае снижения норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 2% или в случае введения процедуры предупреждения банкротства со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.

ЦБ в сентябре уведомил о срабатывании триггера по субординированным инструментам «Открытия». На 26 сентября норматив достаточности базового капитала банка был меньше 2%.

Сообщалось, что суборды будут списаны 8 ноября, то есть через 30 рабочих дней с момента срабатывания триггера. Однако 7 ноября на сайте биржи появилось сообщение о переносе даты списания. Заемщик уведомит о новой дате позднее. Эмитент не ожидает дальнейших выплат по облигациям.

Банк также сообщал, что 8 ноября спишет суборды на $200 млн. Никакой информации о переносе даты списания этого выпуска на бирже не размещалось.

«Банк "ФК Открытие" официально уведомил о переносе сроков списания ряда субординированных займов, - сообщил "Интерфаксу" управляющий директор банка "Открытие" Александр Дмитриев. - Перенос сроков списания связан с отсутствием кворума на последнем внеочередном собрании акционеров банка, из-за чего не были реализованы корпоративные процедуры, необходимые для списания или конвертации субординированных займов». По словам Дмитриева, ситуацию в целом это не меняет. По закону основания для списания и конвертации субордов наступили, и банк будет действовать в соответствии с законом, заверил он. Списание пройдет после выполнения всех необходимых процедур.

Внеочередное собрание банка «Открытие» должно было пройти заочно 30 октября. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Когда созвать новое собрание, банк еще не решил. Кто из акционеров и по какой причине не участвовал в голосовании, в банке не сообщили. В повестке заседания был вопрос об увеличении уставного капитала «Открытия» путем конвертации в акции субординированного долга на 55,6 млрд руб., полученного от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через механизм ОФЗ. В соответствии со ст. 189.49 закона о банкротстве, прекращение обязательств по договорам субординированного займа является обязательным условием для проведения докапитализации банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Акционеры также должны были проголосовать по вопросу использования нераспределенной прибыли «Открытия». Представители ЦБ указали, что отсутствие решения по этим вопросам замедляет процедуру докапитализации банка.