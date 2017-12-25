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Совкомбанк вышел из капитала холдинга РТИ

Совкомбанк продал 10% акций крупнейшего российского холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений - ОАО «РТИ», следует из материалов раскрытия. «Мы не раскрываем покупателя акций РТИ и цену сделки по соглашению о конфиденциальности», – передал через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Банк приобрел у АФК «Система» 10% долю в РТИ в апреле 2016 г. Сейчас «Система» владеет 71,7% холдинга.

«Данная инвестиция не была профильной для банка. Мы концентрируемся на вложениях, которые могут иметь долгосрочный потенциал для группы», – пояснил Гусев. Кроме того, эта продажа 10% акций холдинга окажет дополнительную финансовую поддержку сделке по увеличению доли Совкомбанка в акционерном капитале Росевробанка, добавил он.

По словам Гусева, Совкомбанк в настоящий момент не финансирует РТИ, но планирует продолжить кредитование различных подразделений АФК «Система».