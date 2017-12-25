Финансы

Новости

Минфин планирует выпустить суверенные евробонды весной-осенью

Минфин готовится разместить еврооблигации весной-осенью 2018 г. независимо от возможных санкций со стороны США, рассказал в интервью «России 24» министр финансов Антон Силуанов.

«Мы не планируем подстраиваться под введение санкций. Мы будем выпускать еврооблигации в плановом порядке, исходя из более благоприятной конъюнктуры рынка», – сказал Силуанов.

«У нас нет каких-либо планов выпускать облигации в январе, бежать, торопиться с таким выпуском. Допускать какую-то нервозность на этом рынке абсолютно неправильно, – подчеркнул министр. – Мы обычно выпускаем наши бумаги весной того года, в котором предусмотрен такой выпуск, весной-осенью. Все зависит от конъюнктуры спроса на наши бумаги».

К февралю власти США представят конгрессу список российских лиц и структур для расширения антироссийских санкций.

В 2018 г. Минфин планирует занять на внешнем рынке $7 млрд, выпустив евробонды на $3 и дополнительно – на $4 млрд для обмена прошлого выпуска. В случае высокого спроса на бумаги со стороны российских инвесторов, желающих репатриировать капиталы в страну, объем заимствований может быть увеличен, обещал Силуанов. Крупные бизнесмены, опасающиеся санкций США, готовы приобрести российские суверенные бумаги на $1-3 млрд.

Минфин России не ожидает выхода иностранных инвесторов из суверенных российских бумаг даже в случае распространения на них санкций, указал Силуанов. «Мы думаем, что какого-то быстрого выхода [иностранных инвесторов], если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов не будет», – сказал он.

В то же время Силуанов выразил надежду, что санкции не будут распространены на российские бонды. «Я в конечном счете надеюсь, что все-таки здравый смысл должен возобладать и такого рода санкции на выпуск суверенных бумаг [не распространятся]. Думаю, что эти разговоры так и могут остаться разговорами. Хотелось бы в это верить», – заключил министр. В худшем же варианты евробонды будут размещены среди российских инвесторов, отметил он.