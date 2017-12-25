Финансы

Новости

Силуанов посоветовал населению не связываться с криптовалютой

Рядовым гражданам лучше не иметь дела с криптовалютами, рекомендовал министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 24».

«Лучше не связываться», – посоветовал Силуанов. «С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане, которые видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна», – указал он.

Криптовалюты очень волатильны, а инвестиции в них носят высокорискованный характер, отметил министр. Об опасности приобретения криптовалют из-за возможности потерять свои сбережения раньше также говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Банк России не поддержал легализацию криптовалют в России в качестве платежного инструмента. При этом регулятор видит большие перспективы применения технологии блокчейна, которая лежит в основе криптовалюты.

Минфин подготовил пакет законодательных поправок о регулировании криптовалют в России, порядке их первичного размещения (ICO), приобретения и налогообложения.

В законопроекте Минфина криптовалюта будет определена как «иное имущество», согласно определению Гражданского кодекса. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркивал, что, согласно законопроекту, криптовалюта не будет признаваться в России денежным инструментом и о создании крипторубля речи не идет. «Говорить о национальной криптовалюте не приходится, и это не будет узаконено никоим образом в ближайшее время», – говорил он.

В то же время, по словам Аксакова, в России могут появиться криптоинструменты, которые будут привязаны к активам, номинированным в рублях. «Такая идея обсуждается, – пояснил депутат. – Не могу сказать, что она будет узаконена, но она обсуждается».