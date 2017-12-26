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«Финтех» пообещал рассмотреть вопрос о договоре с Visa и Mastercard в 2018 году

Ассоциация «Финтех», созданная под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, рассмотрит вопрос о заключении договора с Visa и Mastercard в 2018 г., заявили «РИА Новости» в пресс-службе ассоциации. Там добавили, что платежные системы не исключались из ассоциации, на данный момент с ними не заключен договор.

Как рассказали ранее «Ведомостям» три человека, близких к «Финтеху», Visa и Mastercard были исключены из ассоциации спустя примерно две недели после вступления. По словам двух собеседников «Ведомостей», решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard – иностранные компании. 12 октября «Финтех» разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Там же сообщалось, что за принятие новых участников (всего было принято восемь организаций) единогласно проголосовал 29 сентября наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой.

В «Финтехе» заявили, что согласно внутренним процедурам набсовет дает рекомендацию гендиректору для «заключения договора с ассоциированным членом». «В отношении Mastercard и платежной системы Visa такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 г.; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», – сообщили в пресс-службе ассоциации, уточнив, что на настоящий момент в организации состоит 23 участника.

Ассоциация «Финтех» была создана в декабре 2016 г. Ее учредители – ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (НСПК – оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi. За этот год в нее вступили еще 12 участников. Годовой взнос составляет 15 млн руб., плата для ассоциированных членов (имеют право принимать участие в рабочих группах направлений, но не имеют права голоса) – 7,5 млн руб. в год. Руководит ассоциацией гендиректор Qiwi Сергей Солонин.