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Сбербанк подтвердил нападение на отделение во Львове

Пресс-служба Сбербанка подтвердила информацию о нападении на отделение во Львове. «Инцидент подтверждаем. Отделение, расположенное по адресу г. Львов, ул. Городоцкая, 145-147, работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе «Ведомостям». Банк уже подал заявление в правоохранительные органы.

Ранее во вторник, 26 декабря, депутат Игорь Зинкевич сообщил о нападении на отделение Сбербанка на своей странице в Facebook. Он написал, что разбито два окна, а также дверь, а на фасаде написано красной краской: «Выметайтесь». Однако, по его информации, внутрь здания никто не проник.

Это не первое нападение на здание Сбербанка во Львове. В октябре неизвестные подожгли отделение в историческом центре города - на проспекте Вячеслава Чорновила. Тогда в помещении полностью сгорела мебель, техника и другое имущество.