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Минфин готов ограничить первичное размещение криптовалют миллиардом рублей

Подготовленный закон о регулировании криптовалют предусматривает ограничение на привлечение средств через первичные размещения (ICO) в 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы исходили из того, что миллиард можно привлечь на аукционе и 50 000 не на аукционе на ICO. И не больше, чем 50 000, если это неквал (неквалифицированный инвестор). Если квал (квалифицированный инвестор), то без ограничений», - сказал Моисеев.

Ранее Моисеев говорил о том, что к операциям с криптовалютой в России планируется допустить только квалифицированных инвесторов. Также замминистра рассказывал, что готовящийся закон по криптовалютам может запретить оборот токенов при ICO (размещение с помощью цифровых активов) вне сделок по возврату этого цифрового актива эмитенту.

По словам Моисеева, готовящийся закон по криптовалютам может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовное наказуемое деяние.

В октябре российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Их эмиссию, майнинг и обращение решено взять под жесткий контроль. На специальном совещании в Сочи президент России Владимир Путин заявил о высоких рисках криптовалют: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане». Регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров», отметил президент.