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Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев выросла в 2,2 раза

ВТБ за 11 месяцев 2017 г. нарастил чистую прибыль по МСФО до 98,8 млрд руб., говорится в сообщении компании.

В аналогичном прошлогоднем периоде прибыль группы составляла 45,5 млрд руб. Таким образом, чистая прибыль выросла в годовом выражении на 117,1%, или в 2,2 раза.

За ноябрь прибыль увеличилась на 5,3% до 7,9 млрд руб. Чистые процентные доходы в ноябре составили 37,8 млрд руб. (плюс 12,2% в годовом выражении), а за 11 месяцев увеличились на 11,2% до 420,5 млрд руб.

На фоне публикации отчета акции банка выросли к 11.30 мск на 5% до 0,04893 руб., свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Позднее котировки замедлили рост до 2,2% – к 12.50 мск акция банка стоила 0,04787 руб.

Чистая процентная маржа ВТБ в ноябре достигла 4% (против 3,7% в ноябре прошлого года), за 11 месяцев – 4,1% (3,7%), чистые комиссионные доходы – 7,6 млрд руб. (плюс 2,7%) и 82,6 млрд руб. (плюс 17,2%) соответственно.

Расходы на создание резервов под обесценение активов за 11 месяцев снизились на 18,6% до 144,3 млрд руб., хотя в ноябре выросли на 31,3% до 14,7 млрд руб.

По состоянию на конец ноября доля неработающих кредитов в общем портфеле уменьшилась с начала года на 30 б. п. до 6,1%.

Объем средств клиентов за 11 месяцев вырос на 22,7% до 9 трлн руб., в ноябре рост составил 2,9%. Средства юрлиц с начала года увеличились на 28,6% до 5,6 трлн руб., средства физлиц – на 14,2% до 3,4 трлн руб.

Достаточность капитала первого уровня на 30 ноября достигла 13,1%, на начало года она составляла 12,9%, общая достаточность капитала не изменилась, оставшись на уровне 14,6%.

Совокупные активы группы ВТБ на 30 ноября исчислялись 12,945 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,8%, в ноябре – на 2,2%.