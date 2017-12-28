Финансы

Новости

В Минфине заявили о нецелесообразности создания крипторубля

Создавать национальную российскую криптовалюту нецелесообразно, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета при Минфине.

«Нецелесообразно делать эти крипторубли. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубли», – сказал Моисеев (цитаты по «Прайму»).

«Если мы на государственном уровне заявляем, что мы отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить 100%-ную надежность транзакций», – отметил он.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала, что регулятор видит потенциальные возможности для создания национальной криптовалюты, однако на данном этапе технологии для этого недостаточно развиты.

Подготовленный Минфином и ЦБ законопроект о регулировании в России криптовалюты не предусматривает создание крипторубля, сообщал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту криптовалюта будет классифицироваться как «иное имущество», согласно определению Гражданского кодекса, и не будет считаться расчетным или платежным средством.