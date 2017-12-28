Финансы

Новости

СК назвал сумму хищений у Табакова и других вкладчиков банка «Клиентский»

Руководство банка «Клиентский» похитило у вкладчиков, среди которых числится Олег Табаков, не менее 1 млрд руб., сообщает Следственный комитет (СК).

Главное следственное управление СК продолжает «расследование уголовного дела по факту хищения лицами из числа руководства АО «Банк «Клиентский» денежных средств вкладчиков в сумме не менее 1 млрд руб., в том числе [худрука МХТ им. Чехова] Олега Табакова и [директора учебно-тренировочного центра «Новогорск»] Николая Доморацкого», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В хищении в особо крупном размере обвиняются бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления Андрей Лопатов и зампред правления Илья Волосевич.

По данным следствия, не позднее мая 2014 г. Кленовский, Лопатов, Волосевич с другими неустановленными сотрудниками банка вывели из «Клиентского» средства на расчетные счета подконтрольных юрлиц.

Кленовский помещен судом под домашний арест. Лопатов и Волосевич объявлены в розыск. На имущество обвиняемых наложен арест.

Центробанк отозвал у «Клиентского» банковскую лицензию в июле 2015 г.