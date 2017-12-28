ЦБ обсудит создание наднациональной криптовалюты с ЕАЭС и БРИКС
Банк России в 2018 г. рассмотрит возможность выпуска наднациональной криптовалюты на территории Евразийского экономического союза или в рамках БРИКС, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС», – сказала она (цитаты по «Интерфаксу»).
«Мы пока находимся в самом начале пути переговоров на тему, – отметила Скоробогатова. – Действительно, очень много и технологических, и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке в том числе подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты».
Замминистра финансов Алексей Моисеев в четверг подчеркнул, что создание крипторубля нецелесообразно.
Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют в России, порядке их первичного размещения (ICO), приобретения и налогообложения. Законопроект определяет криптовалюту как «иное имущество», не признает ее денежным инструментом и не предусматривает создание крипторубля.