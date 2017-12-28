Предправления Мосбиржи сравнил криптовалюту с золотом

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МИД назвал попытку атаковать российскую базу в Сирии провокацией

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обстрел ракетами авиабазы Хмеймим, где находится российская авиагруппа, может быть срежиссированной провокацией террористов, пытающихся сорвать проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, передает ТАСС.

По ее словам, террористы и радикалы от сирийской оппозиции создают препятствия на пути созыва и проведения в конце января конгресса.

Россия обеспокоена появлением у боевиков нового оружия, с помощью которого обстреляли авиабазу Хмеймим, добавила Захарова.

«Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», - сказала она.

Она также заявила, что Москва уже обратила внимание на то, что несколько дней назад на севере страны из переносного ЗРК сбили самолет сирийских ВВС. По ее словам, это говорит о том, что подпитка боевиков вооружениями до сих пор не прекратилась.