Предправления Мосбиржи сравнил криптовалюту с золотом
Криптовалюта по своим функциям больше всего напоминает электронное золото. Об этом заявил председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев, передает «РИА Новости».
«Никто еще точно не знает, чем это (криптовалюту. - "Ведомости") назвать. Это дериватив, ценная бумага, актив, интеллектуальная собственность?» - отметил Афанасьев. Он добавил, что ему криптовалюта больше всего напоминает «электронное золото». В прошлом золото принимали в качестве средства платежа — это был общественный договор, напомнил Афанасьев. Сейчас в общественном договоре по биткойну участвует небольшое количество населения, но этот общественный договор в каком-то смысле неформально уже заключен, добавил он. «Еще мы можем золото получить не только продав товары и услуги или получив в наследство, но и намайнить самому. Аналогия похожа», - сказал Афанасьев.
Сегодня на общественном совете при Минфине России ведомство совместно с ЦБ представило проект регулирования ICO. Правила оборота криптовалют появятся позже.