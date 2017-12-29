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В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Некоторые клиенты Райффайзенбанка пожаловались на проблемы с доступом к мобильному приложению и с проведением операций. В банке подтвердили, что был сбой.

«Возможны сложности в работе мобильного приложения (вход, проведение операций). Мы уже активно занимаемся решением вопроса. Приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении Райффайзенбанка в Twitter, опубликованном в 10.17 мск.

Позже в банке пояснили, что мобильное приложение работало «не совсем стабильно», и сообщили, что проблемы уже устранены.