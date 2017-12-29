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Bloomberg назвал мозамбикский метикал лучший валютой для инвестиций в 2017 году

В 2017 г. лучшей для инвестиций валютой оказался мозамбикский метикал, подсчитал Bloomberg. За год он подорожал на 21% по отношению к доллару США. Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых выросли на 18%.

Больше всего за год подешевел узбекский сум. Его стоимость упала по отношению к доллару более чем вдвое – на 60%.

Среди металлов самой выгодной инвестицией по итогам года оказался палладий. Его курс вырос на 54%. Медь и алюминий подорожали на 29%. Убытки инвесторам принесли инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы).

Среди ценных бумаг больше всего подорожали государственные облигации Греции (около 60%), Белиза (38,7%), Аргентины (30%), Сальвадора (29%) и Анголы (28,9%), а также корпоративные бонды голландской Ajecorp (82,8%), американских Chinos Intermediate Holdings A (79%) и Pinnacle Operating Corporation (76,6%).

Больше всего потеряли владельцы облигаций Венесуэлы (до -55%), а также бондов Cenveo Corp. (-70,6%), FGI Operating (-67,3%) и Concordia International (-59,5%).