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Фридман прокомментировал письмо аналитика «Альфа капитала» о проблемных банках

Основатель «Альфа-групп» и крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман прокомментировал письмо аналитика УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова о проблемных банках.

«Когда утром открыл РБК и увидел заголовок, я подумал: “Боже мой, сейчас такое начнется!” Я же понимал, сколь сложная ситуация была в других банках и чем грозит любое такое письмо. Неприятная была ситуация», - сказал Фридман в интервью Forbes.

При этом он отметил, что не осуждает автора письма. «В принципе, он поступил как нормальный человек и сказал клиентам то, что считает нужным: не следует вкладывать в бумаги тех или иных банков. С другой стороны, нужно же головой думать и понимать хрупкость ситуации», - считает Фридман.

Страшно неприятно получилось по отношению к коллегам, добавил он: «Мы всем звонили, извинялись». По словам Фридмана, Гаврилова выгонять не за что, но «можно как раз премии лишить», потому что он поступил «хоть и честно, но неразумно».

В августе УК «Альфа капитал» отправила действующим клиентам письмо о нестабильном положении банка «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанка и Бинбанка. Автор письма - аналитик Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ для разъяснения ситуации.

В конце августа ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие». Спустя еще несколько недель в Фонд консолидации банковского сектора отправился Бинбанк. Та же участь в декабре постигла Промсвязьбанк.