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Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 2014 года

Индекс РТС в четверг превысил 1200 пунктов впервые с 2014 г. благодаря общемировому подъему фондовых площадок и нефти, а также укреплению рубля.

К 13.38 мск РТС вырос на 1,52% до 1201 пункта - пика с сентября 2014 г. Индекс Мосбиржи вырос на 1,22% до 2179,24 пункта.

В лидерах роста – рублевые акции «Распадской» (+4,8%), бумаги «Роснефти» (+2,7%), «Газпрома» (+2,7%), «Аэрофлота» (+2,4%), «Норникеля» (+2,2%) и обновившие исторические максимумы котировки Сбербанка (+1,9%, до 236,18 руб.).

Курс доллара расчетами «завтра» упал на 7 коп. до 57,15 руб., евро – на 2 коп. до 68,82 руб.