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Курс доллара упал ниже 57 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 4 января упал ниже 57 руб. К 19.38 мск курс доллара расчетами завтра снизился на 29 коп. до 56,93 руб., евро - на 10 коп. до 68,73 руб.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль, укрепляющийся второй день подряд к бивалютной корзине, отыгрывает как высокие мировые цены на нефть, так и общемировой тренд повышенного спроса инвесторов на рисковые активы, который наблюдается с первых дней нового года.

Цена Brent в четверг обновила максимум за 2,5 года из-за массовых протестов в Иране.