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ЕС намерен исключить восемь стран из черного списка офшоров

Евросоюз намерен исключить восемь стран и территорий, включая Панаму, Республику Корея (РК) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из черного списка налоговых гаваней, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помимо Панамы, РК и ОАЭ из списка планируется исключить Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Исполнительные органы ЕС выступили с таким предложением в связи с тем, что власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области, указывает «Рейтер».

Инициатива по сокращению черного списка офшоров должна обсуждаться в среду, 17 января, на встрече на уровне постпредов стран ЕС. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе на встрече министров финансов государств Евросоюза в Брюсселе.

Министры финансов ЕС 5 декабря одобрили черный список из 17 офшоров, к которым в будущем могут быть применены санкции. В этот перечень вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ.