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ЦБ выступил против полной отмены валютного контроля

Банк России рассматривает предложения Минфина о либерализации валютного контроля, однако не готов пойти на полную отмену регулирования, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин на Гайдаровском форуме.

«Здесь однозначного решения, что можно абсолютно убрать валютный контроль, его нет. Его, конечно, сразу никак нельзя убирать», - сказал Липин (цитаты по Reuters).

Регулирование необходимо прежде всего для контроля за отмыванием преступных доходов, подчеркнул он: «Чтобы контролировать, куда направлены потоки, являются ли они нелегальными, необходим валютный контроль». Кроме того, указал Липин, ослабление валютного контроля сказывается на волатильности и устойчивости финансового рынка. Наконец, у России есть обязательства перед межправительственной антиотмывочной организацией FATF, отметил он.

В среду министр финансов Антон Силуанов назвал устаревшими действующие требования о репатриации валютной выручки экспортерами, призвав отменить их и либерализовать регулирование.

«Здесь как раз нужно находить баланс между либерализацией - полной отменой валютного контроля, паспортов сделок и жестким контролем», - полагает Липин. Он отметил, что ЦБ уже частично ослабил валютный контроль и продолжит работу в этом направлении.

Минфин предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных счетах россиян - как резидентов, так и нерезидентов, а также отменить требования о репатриации валютной выручки и учет аванса по импорту, рассказал на форуме замминистра Алексей Моисеев. По его словам, инициативу поддерживают Минэкономразвития, налоговая и таможенная службы, однако ЦБ занимает осторожную позицию.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не является принципиальным противником отказа от устаревших норм по репатриации валютной выручки, однако препятствием является отсутствие контроля за незаконными операциями в случае отмены действующей системы.