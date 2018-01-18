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Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа

Правительство приняло решение о создании опорного банка для работы с деньгами оборонно-промышленного комплекса, сообщает Минфин.

В рамках работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения госконтрактов правительством принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, говорится в сообщении.

«Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование», - указывают в Минфине.

В сообщении не уточняется, какая кредитная организация станет основой для новой структуры. «Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», - отмечают в ведомстве.

Необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность России завершатся в ближайшее время, уточняет Минфин.

Правительство начало готовиться к финансовой защите оборонно-промышленного комплекса в связи с принятием в США в августе 2017 г. нового пакета антироссийских санкций, согласно которому наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Под принятый закон подпадут практически все ведущие предприятия российской оборонки, рассказывал «Ведомостям» госбанкир.

Осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который засекречивает список банков, работающих с гособоронзаказом. Уже в декабре ЦБ, ранее публиковавший список таких банков в открытом доступе, убрал его со своего сайта. По состоянию на 1 октября в список входили восемь банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщал, что базой для специализированного банка для ВПК может стать «дочка» ВЭБа «Глобэкс». По информации источников Reuters, ВЭБ может передать «Глобэкс» Росимуществу.