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Фигурантов «кремлевского списка» стали приравнивать к «политически значимым лицам»

Российских фигурантов «кремлевского списка» минфина США за рубежом уже стали де-факто приравнивать к PEP – Politically exposed persons, политически значимым лицам - несмотря на то, что попадание в список пока не влечет санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких миллиардеров из списка.

По словам одного источника, речь идет о дополнительных проверках финансовых сделок, другой сказал на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. Еще один указал на серьезный ущерб деловой репутации.

Вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, уже рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упоминаемых в списке лиц. Компания предложила относиться к ним как к PEP. Впрочем, указывает Bloomberg, большинство фигурантов, вероятно, стали выводить деньги из угрожаемых активов еще летом 2017 г.

К политически значимым лицам в мировой практике относят не только действующих и бывших госслужащих, руководителей госкомпаний и политиков, но также их родственников и людей из ближайшего окружения. Срок давности в этом вопросе рекомендуется не устанавливать, говорится в «Руководстве для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений», опубликованном Всемирным банком в 2012 г. Финансовые операции PEP, их деятельность по открытию счетов или созданию компаний нуждаются в повышенном контроле. Поэтому даже регистраторы трастов в офшорах обязаны собирать и хранить сведения о своих клиентах из числа PEP. Они должны запрашивать данные о происхождении средств, ежегодно проводить проверку операций и отслеживать изменение статуса PEP. Игнорирование этих правил приводит к крупным штрафам.

Накануне включенный в «кремлевский список» президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин сказал, что пока на его жизнь присутствие в списке никак не повлияло. «Может, какие-то случаи [связанные с включением в список] бывают - у меня нет ни детей за рубежом, ни счетов, поэтому у меня ничего не изменилось», - заявил Костин в эфире «России 1».

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