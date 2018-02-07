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Reuters узнало об участии Керимова в переговорах о покупке банка «Возрождение»

Сенатор от Дагестана, находящийся под следствием в Ницце, Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами «Возрождения» Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По информации источников, сделка может быть безденежной. Банк могут передать в счет погашения обязательств собственников перед структурами Керимова, уточнили они. По их мнению, Керимов в ближайшее время планирует встретиться с представителями Центробанка России, чтобы получить одобрение сделки.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил агентству, что Керимов вновь попросил разрешить ему съездить в Россию по личным причинам. По его словам, французская сторона не возражает против поездки. Претр не назвал дату, когда Керимов вылетит в Москву.

Представители Керимова и «Возрождения» не ответили на запрос агентства. В ЦБ отказались от комментариев. По оценке Forbes, состояние Керимова составляет около $6,3 млрд.

Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» также рассматривает безденежную сделку с «Возрождением», передает Reuters со ссылкой на два источника. Источник, близкий к структурам НПФ, рассказал, что представители фонда предлагают Ананьевым объединить «Возрождение» с подконтрольным НПФ «Абсолют-банком». Ту же самую схему они готовы предложить новому инвестору.

Контролирующие «Возрождение» братья Ананьевы по предписанию ЦБР должны снизить долю в банке до 10% - на это регулятор отвел им 90 дней. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых - Промсвязьбанка - в середине декабря 2017 г. Более 38% акций «Возрождения» арестованы судом по иску Промсвязьбанка на 60 млрд руб. к ряду офшоров, подконтрольных структурам Ананьевых.

2 февраля «Возрождение» назвал кандидатов в совет директоров, среди них было три представителя НПФ «Благосостояние», после сообщение было аннулировано. По словам одного из источников агентства, Керимов до вечера 9 февраля может номинировать своих представителей в совет директоров «Возрождения».

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