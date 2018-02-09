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Финансы
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ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний

Ведомости
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Банк России с 9 февраля отозвал лицензии у московской страховой компании «Инвест-полис» и страховой группы АСКО, следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора.

В первом случае решение принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления страховой деятельности. 

В отношении группы АСКО решение принято из-за нарушений страхового законодательства. Страховщик обязан в ближайшие дни уведомить клиентов о решении ЦБ, отмечается в пресс-релизе. Группа АСКО работает с 1989 г. и представлена в Сибирском, Южном, Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах, говорится на сайте страховщика.

Также ЦБ отозвал лицензию у ООО «Русско-английский страховой брокер». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Недвижимость
Новости

Мэрия назвала адрес первого дома для переселения по программе реновации

Интерфакс/Ведомости
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Первый дом по программе реновации жилья в столице готов к заселению, сообщил в пятницу журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, передает «Интерфакс».

По словам Левкина, дом расположен по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б. В него переедут жители домов №3 и №5 по ул. Константина Федина, расположенных в 300 м от новостройки. В двух домах всего было 160 квартир.

Разрешения на осмотр квартир первым переселенцам выдадут уже сегодня, 9 февраля.

По словам Левкина, квартиры в этом доме больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3-1,4 раза. «В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса», — отметил Левкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в течение 2018 г. будут готовы 24 дома для переселения по программе реновации. Переселение будет вестись в те дома, которые строились городом по другим программам казенным предприятием «Управление гражданского строительства».

К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2 300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая. В настоящее время завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты программы реновации.

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Бизнес
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РФПИ инвестирует в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с «Яндексом» об инвестициях в совместное предприятие (СП) «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Достигли всех договоренностей с "Яндексом" на эту тему, поэтому мы будем инвесторами в СП», — сказал Дмитриев журналистам (цитата «Интерфакса»). 

Он не уточнил размер инвестиции. Ранее Дмитриев говорил, что РФПИ с партнерами планируют вложить в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber «десятки миллионов долларов». В числе партнеров он называл Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). 

Основными инвесторами РКИФа являются крупнейшие государственные и частные корпорации Китая, в том числе Китайская национальная ядерная корпорация и компании свободной экономической зоны Шэньчжэнь. Целью создания фонда являются инвестиции в проекты на территории России и за ее пределами, говорится на сайте РКИФа. Ранее фонд инвестировал в компанию Didi (крупнейший в Китае онлайн-сервис заказа такси).

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка была закрыта 7 февраля 2018 г. 

«Яндекс.Такси» и Uber инвестировали в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. Совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. По условиям сделки, около 59,3% СП принадлежат «Яндексу», 36,9%  Uber, еще 3,8%  сотрудникам. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».  

Экономика
Новости

Орешкин призвал остановить рост неналоговой нагрузки на бизнес

Ведомости
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Минфин и Минэкономразвития рассчитывают на принятие Госдумой законопроекта о регулировании обязательных неналоговых платежей в весеннюю сессию. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, поправки предотвратят рост неналоговой нагрузки на бизнес.

Министерства сходятся во мнении, что неналоговые платежи являются важным элементом общей стабильности фискальной нагрузки, отметил Орешкин (цитаты по ТАСС). «Буквально пару дней назад мы вместе [с министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] написали письмо о необходимости регулирования. У нас есть подготовленный совместно законопроект», - сказал Орешкин.

«Этот законопроект нужно стараться принять в весеннюю сессию, чтобы поток роста неналоговый нагрузки через разные платежи и на федеральном, и на региональном уровне все-таки остановить, регулировать и не дать ему разрастаться», - указал Орешкин.

В свою очередь Силуанов подчеркнул, что разрабатываемые правительством поправки в налоговое законодательство предусматривают снижение фискальной нагрузки на добросовестных предпринимателей. После запуска новой налоговой системы с 2019 г. фискальные условия будут стабильными в течение шести лет, обещал Силуанов.

Законопроект о регулировании неналоговых платежей и их объединении в отдельном кодексе был подготовлен Минэкономразвития и Минфином летом 2017 г. Однако в январе этого года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 28 февраля представить предложения о возможности включения таких платежей в Налоговый кодекс, писал РБК со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке. Единая позиция правительства по этому вопросу еще не сформирована, но позиция Минфина и Минэкономразвития о создании отдельного закона может возобладать, рассказывал изданию член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин.

Сейчас неналоговые платежи регулируются отдельными нормативными актами, взимаются по различным правилам и администрируются разными ведомствами. К таким платежам относится, например, сбор за проезд большегрузов по федеральным трассам по системе «Платон», курортный сбор, сбор за регистрацию бизнеса, патентные пошлины. Формально неналоговыми являются и взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд обязательного соцстрахования.

Согласно представленной ранее версии законопроекта о неналоговых платежах, перечни обязательных платежей на федеральном, региональном и местном уровнях должны быть утверждены до 1 января 2019 г.

По данным Минфина, в 2016 г. неналоговая нагрузка на экономику достигла 0,74% ВВП при общей фискальной нагрузке 29,95%.

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Политика
Новости

Кандидаты в президенты получат до 75 часов бесплатного эфира на госканалах

Ведомости
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Кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии могут получить до 75 часов для бесплатной агитации в эфире государственных центральных телеканалов, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что право на бесплатную агитацию (по часу на каждом из пяти каналов) имеют не только кандидаты, но и выдвинувшие их партии (в случае если подадут соответствующий запрос, пока это сделали не все партии, отмечает Гришина).

На самом деле на агитацию остается не так много времени, отмечают в ЦИК: треть выделенного времени получают партии, половину отводят на дебаты, и только оставшиеся 20% эфира кандидаты смогут потратить на трансляцию агитационных роликов. Жеребьевка предвыборного эфира состоится 15 февраля, сообщила Гришина.

Ранее сообщалось, что к президентским выборам допущены восемь кандидатов. Голосование запланировано на 18 марта 2018 г. ЦИК зарегистрировал кандидатами Максима Сурайкина, Павла Грудинина, Владимира Путина, Сергея Бабурина, Владимира Жириновского, Ксению Собчак, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Недвижимость
Новости

Эксперты рассказали о самых популярных у россиян странах для покупки недвижимости

Ведомости
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Россияне стали чаще интересоваться возможностью покупки недвижимости за рубежом. По данным компании Knight Frank, по итогам 2017 г. число таких запросов увеличилось на 35% по сравнению с 2016 г. При этом больше всего в прошлом году наши сограждане интересовались покупкой недвижимости на Кипре (рост запросов в 4 раза) и в Швейцарии (рост запросов в 3 раза).

Рост спроса на Кипре эксперты Knight Frank объясняют отменой в прошлом году налога на недвижимость, а в 2016 г. – нижнего порога инвестиций (с 2,5 млн до 2 млн евро) для получения гражданства ЕС.

Также за последние два года правительство Кипра ввело ряд мер, призванных стимулировать приток инвестиций в страну. В частности, при покупке недвижимости иностранцы получили право оформить гражданство на супругу, детей в возрасте до 28 лет и родителей, не платить налоги на дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходу от аренды. Также власти Кипра освободили покупателей от уплаты налога на переход права собственности при приобретении новостройки и снизили его на вторичное жилье c 8 до 4%.

Россияне в основном приобретали жилье в Лимассоле с бюджетом от 1 млн до 5 млн евро в новостройке недалеко от моря. Также наблюдался активный спрос на офисную недвижимость Лимассола.

Что касается недвижимости в Швейцарии, то рост интереса россиян к ней объясняется желанием вкладываться в стабильные европейские локации, а также выходом на этом рынке нескольких проектов, где разрешена покупка нерезидентами. Наши сограждане покупают там как жилую недвижимость для переезда, так и коммерческую – чаще всего офисные здания с арендаторами.

Растет популярность стран со стабильной экономикой. В 2017 г. в 2 раза выросло число запросов на покупку недвижимости в Германии, Франции, Италии, на Мальте и на 15% – в США. Россияне предпочитают приобретать в Берлине 3–5 строящихся квартир с общим бюджетом 1–2 млн евро для сдачи в аренду.

Какую недвижимость на Кипре предпочитают иностранцы

Бизнес
Новости

Алекперов рассказал о возможных проблемах «Лукойла» из-за «кремлевского списка»

Ведомости
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Включение в «кремлевский список» минфина США приведет к тому, что партнеры будут более осторожны, считает участник этого списка – совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Конечно, это не влечет ничего хорошего, потому что "Лукойл" работает на глобальном рынке. Конечно, наши партнеры будут более тщательно подходить к сделкам с нашей компанией», – сказал Алекперов (цитата «Интерфакса»).

В частности, проблемы, по его мнению, могут быть связаны с оформлением кредитов и привлечением средств для проектов «Лукойла». Пока банкиры не запрашивали у компании дополнительные документы, сказал Алекперов.

Президент «Лукойла» подчеркнул, что не понимает принципа формирования «кремлевского доклада», но отметил, что сам факт существования этого списка – «это уже негатив».

30 января минфин США опубликовал список российских чиновников и бизнесменов, по мнению властей США, приближенных к Кремлю. В него вошло более 200 человек.

Ранее председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что «кремлевский список», опубликованный минфином США в конце января, уже влияет на работу российских компаний. 

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Бизнес
Новости

Строительство «Северного потока – 2» начнется в 2018 году

Ведомости
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» планируется начать в 2018 г., сообщил исполнительный директор компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», – сказал Варниг в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Варнига, еще нужно получить разрешение от нескольких стран, в частности от Финляндии и Дании, но переговоры уже находятся в финальной стадии.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».

Недвижимость
Новости

Сбербанк будет оценивать коммерческую недвижимость с помощью нейронной сети

Ведомости
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Сбербанк разработал сервис для массовой оценки коммерческой недвижимости, которая является одним из наиболее популярных видов залога, говорится в сообщении Сбербанка.

Для выбора наиболее подходящих аналогов используется нейронная сеть, обрабатывающая информацию о характеристиках объекта, его местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании, а также близости к более чем 200 категориям POI (point of interest, точки интереса). Сервис автоматизирует рутинный процесс подбора объектов-аналогов, оставляя специалистам больший запас времени на экспертную работу.

В итоге сроки проведения оценки сокращаются с нескольких дней до минут при одновременном повышении ее качества. Кроме того, за счет использования единой платформы унифицируется методология и подходы к оценке. На данный момент сервис охватывает 36 крупнейших городов России с населением более полумиллиона человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.

На данный момент сервис Сбербанка охватывает 36 крупнейших городов России с населением более полумиллиона человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.

Бизнес
Новости

Кудрин оценил влияние «кремлевского списка» на российский бизнес

Ведомости
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«Кремлевский список», опубликованный минфином США в конце января, уже влияет на работу российских компаний, заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», – сказал Кудрин (цитата «Интерфакса»).

Комментируя возможность введения новых ограничений на основании списка, Кудрин выразил надежду, что он «несущественно нарастит свои отрицательные последствия» и «большой эскалации новых санкций» не будет. Сам по себе «кремлевский список» не является санкционным.

30 января минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США, приближенных к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, бизнесмены.

В Кремле доклад назвали беспрецедентным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал США как «непредсказуемого партнера», с которым необходимо «постоянно быть начеку».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»