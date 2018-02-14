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«Норникель» получит в бесплатное пользование железную дорогу до Быстринского комбината

«Норильский никель» получит в безвозмездную эксплуатацию участок железной дороги протяженностью 224 км от станции «Нарын-1» (Борзя) до села Газимурский Завод в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе горно-металлургической компании.

Дорога запускается для Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Норникеля». Строительство участка планируется завершить в июле 2018 г., а его ввод в эксплуатацию и передача компании должны произойти до конца года.

Железная дорога строилась на условиях государственно-частного партнерства. Ее стоимость превысила 32 млрд руб., 25% из которых - средства «Норникеля», остальные средства выделены из бюджета.

Железнодорожную линию от Борзи до Газимурского Завода начали прокладывать с 2008 г., она была запущена для временной эксплуатации в декабре 2015 г. Дорога соединит Быстринский ГОК с «Южным ходом» Забайкальской железной дороги, который идет от Транссибирской магистрали до границы с Китаем.