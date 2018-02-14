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«Альфа-капитал» сообщил о рекордном притоке средств в Россию в ожидании санкций

УК «Альфа-капитал» зафиксировала рекордный приток средств клиентов в январе - начале февраля - более 11 млрд руб., сообщила «РИА Новости» гендиректор управляющей компании Ирина Кривошеева. «У нас превысил [приток] 11 млрд руб. Это где-то в четыре раза больше, чем за аналогичный период [прошлого года]. Если не наложат отпечатки какие-то макроэкономические факторы, факторы на уровне мировых явлений, то мы уверенно смотрим в этот год, считаем, что это абсолютный исторический рекорд», - сказала она.

По оценке Кривошеевой, «санкционная тематика, безусловно, наложила отпечаток» в январе и начале февраля.

«Если даже человек не из санкционного списка, но его спросят в крупных швейцарских домах обо всем, о чем только можно, за прошедшие 20 лет. Если он где-то что-то не ответит, то ему будет просто некомфортно. У комплаенс тоже высокий градус накала, много клиентов из разных регионов... поэтому они требуют все больше и больше. Поэтому клиенты, возможно даже из санкционных списков, понимая: а вдруг будут дополнительные вопросы, а вдруг не выпустят какую-то часть средств, думают: "Может, правильнее диверсифицировать, вернуть какую-то часть средств", - прокомментировала она.

На этой неделе о рекордном притоке средств сообщил и Сбербанк - он вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. По ее словам, в январе деньги приходили в основном из Швейцарии.

30 января минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США приближенных к Кремлю. В него вошло 210 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.