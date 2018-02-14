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«Альфа-капитал» сообщил о рекордном притоке средств в Россию в ожидании санкций

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УК «Альфа-капитал» зафиксировала рекордный приток средств клиентов в январе - начале февраля - более 11 млрд руб., сообщила «РИА Новости» гендиректор управляющей компании Ирина Кривошеева. «У нас превысил [приток] 11 млрд руб. Это где-то в четыре раза больше, чем за аналогичный период [прошлого года]. Если не наложат отпечатки какие-то макроэкономические факторы, факторы на уровне мировых явлений, то мы уверенно смотрим в этот год, считаем, что это абсолютный исторический рекорд», - сказала она.

По оценке Кривошеевой, «санкционная тематика, безусловно, наложила отпечаток» в январе и начале февраля.

«Если даже человек не из санкционного списка, но его спросят в крупных швейцарских домах обо всем, о чем только можно, за прошедшие 20 лет. Если он где-то что-то не ответит, то ему будет просто некомфортно. У комплаенс тоже высокий градус накала, много клиентов из разных регионов... поэтому они требуют все больше и больше. Поэтому клиенты, возможно даже из санкционных списков, понимая: а вдруг будут дополнительные вопросы, а вдруг не выпустят какую-то часть средств, думают: "Может, правильнее диверсифицировать, вернуть какую-то часть средств", - прокомментировала она.

На этой неделе о рекордном притоке средств сообщил и Сбербанк - он вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. По ее словам, в январе деньги приходили в основном из Швейцарии.

30 января минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США приближенных к Кремлю. В него вошло 210 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.

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Во время стрельбы в американской школе ранили 20 человек

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В средней школе в штате Флорида (США) произошла стрельба. Как минимум 20 человек ранены, сообщает CNN. Один человек погиб, пишет Miami Herald.

Стрелявший все еще на свободе, сообщил шериф округа Броуард на своей странице в Twitter. Полиция знает, кто стреляет - у него рыжие волосы и на нем был капюшон, уточняет USA Today.

Жертв может быть больше: от 20 до 50, степень травм пока неясна, передает CBS Miami. Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся. «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасным в американской школе», - написал он на своей странице в Twitter.

На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, в которые заносят пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию, они окружили здание. Школьников эвакуируют из учебного заведения. Однако некоторые учащиеся пожаловались на то, что их заперли в школе, отмечает CBS.

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Посол Евросоюза сообщил об отсутствии последствий после «кремлевского доклада»

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Пока Евросоюз не заметил последствий публикации так называемого «кремлевского доклада». Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», - сказал он. По его словам, оценку списку должны давать представитель бизнеса. Однако Эдерер отметил, что «принял во внимание» реакцию Ассоциации европейского бизнеса на доклад.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад» - список российских чиновников и бизнесменов, которые близки к Кремлю, по мнению американских властей. В список попали более 200 человек. Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес призвали президента США Дональда Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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«Газпром» закрыл счета в российском отделении Deutsche Bank

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«Газпром» закрыл счета в российском подразделении немецкого банка Deutsche Bank - ООО «Дойче банк». Это следует из отчета «Газпрома» за IV квартал 2017 г. по РСБУ.

В российской «дочке» Deutsche Bank у компании были счета в разной валюте: рублях, долларах и евро.

Ранее стало известно, что «Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Стороны не смогли договориться о цене поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Министр финансов США пообещал скорые санкции против России

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Администрация президента США Дональда Трампа работает над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.

Санкций следует ожидать в ближайшее время, сказал Мнучин. Больше он ничего не уточнил.

В конце января Мнучин уже обещал новые санкции. Это случилось после публикации так называемого «кремлевского доклада». Это список российских чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к президенту России Владимиру Путину. В публичном докладе всего 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако некоторые миллиардеры уже пожаловались на негативное влияние доклада.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»