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Путин призвал ЦБ «энергичнее» продавать санируемые банки

Санация проблемных банков силами Банка России - правильная политика, однако нужно стремиться ускорить финансовое оздоровление и продажу банков на рынке, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Это очень правильный процесс, я его поддерживаю, - сказал Путин. - Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать».

Путин подчеркнул, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться - это одно из ключевых условий для развития страны.

В 2017 г. ЦБ начал санацию «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка через подконтрольный Фонд консолидации банковского сектора. Первые два банка по итогам финансового оздоровления планируется объединить и выставить на продажу. Промсвязьбанк решено передать Росимуществу и превратить в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.