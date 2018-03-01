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Силуанов предупредил о токсичности оборонных кредитов для Сбербанка и ВТБ

Сбербанк и ВТБ окажутся под угрозой американских санкций, если не передадут кредиты оборонно-промышленных предприятий на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«В противном случае они сами могут пострадать из-за токсичности кредитов тем предприятиям, которые подпали под санкции», - ответил министр на вопрос, отдадут ли два крупнейших банка России свои оборонные активы (цитата по «Прайму»).

Сбербанк пока не принимал решений о передаче Промсвязьбанку активов, заявил журналистам зампред правления госбанка Александр Морозов. «Пока преждевременно об этом говорить, никаких решений по этому поводу на сегодняшний день нет, поэтому и оценить эффект невозможно», - сказал он.

Правительство приняло решение превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее Силуанов.

Сейчас Минфин готовит законопроект, который опишет порядок передачи активов на баланс Промсвязьбанка. Передача будет добровольной и составления конкретного списка банков не планируется, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Президенты - председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин говорили, что выступают против передачи Промсвязьбанку части капитала возглавляемых ими банков вместе с оборонными кредитами. Дискуссия с ВТБ и Сбербанком по этому вопросу идет «тяжело», констатировал Моисеев 26 февраля.