Греф почувствовал конкуренцию со стороны банков ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк в этом году почувствует конкуренцию и это будет давить на его маржу, сообщил на телеконференции президент госбанка Герман Греф. «Сейчас новые банковские группы, в том числе две группы, которые появились, для нас составят конкуренцию, конкуренция будет достаточно высокой», – заявил он (цитата по «Прайму»). «Мы будем чувствовать конкурентов во всех областях нашего бизнеса. Я думаю, что это положительное изменение для сектора и это будет большой вызов для банков», - считает Греф.

В прошлом году ЦБ забрал в свой Фонд консолидации банковского сектора «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Регулятор решил объединить банки группы «ФК Открытие» и Бинбанк, говорили председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и новый руководитель «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Промсвязьбанк будет докапитализирован, передан Росимуществу и превращен в опорный банк оборонно-промышленного комплекса, решили ЦБ и Минфин.

В том числе из-за возросшей конкуренции Сбербанк в этом году будет расти «в соответствии с сектором», указано в его презентации. Сбербанк ожидает, что банки в 2018 г. увеличат кредитование населения на 10-12%, кредитование корпоративных клиентов - на 6-8%. Свой ипотечный портфель Сбербанк планирует увеличить на 20%, сообщил на телеконференции зампред правления Александр Морозов. Депозиты компаний вырастут на 5-8%, населения – на 6–9%.

«Это немного выше наших ожиданий. Мы прогнозируем, что розничное кредитование вырастет на 5–10% по сектору, корпоративное – примерно на 5%. Средства клиентов в банках вырастут на 5-7% без учета госсредств», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

За прошлый год банки увеличили кредитование населения на 13,2%, компаний - на 3,7%, следует из данных ЦБ. Вклады физлиц выросли на 10,7% за год, депозиты компаний - на 4,8%. У Сбербанка за прошлый год портфель корпоративных кредитов вырос на 4%, розничный - на 13,6%. Депозиты физлиц выросли на 7,8%, средства юрлиц - на 2,5%, следует из его отчетности по МСФО.

Борьба началась

«На начало года у этих трех банков [Промсвязьбанк, Бинбанк, "ФК Открытие"] 1,4 трлн руб. средств государства, из них 1,2 трлн руб. - средства ЦБ, которые необходимо замещать рыночным фондированием: банки будут привлекать клиентов ставками, а это затронет Сбербанк», - говорит Данилов. В январе, когда люди традиционно забирают деньги из банков, «ФК Открытие», Бинбанку и Промсвязьбанку, наоборот, удалось средства вкладчиков привлечь. Промсвязьбанк за январь увеличил средства населения на 3,6% до 361,3 млрд руб., Бинбанк – на 2% до 506 млрд руб., «ФК Открытие» – на 0,5% до 415,72 млрд руб.

Санируемые банки делали интересные предложения по ставкам, указывал аналитик S&P Сергей Вороненко. В начале декабря средняя максимальная ставка топ-10 банков, которые привлекли больше всех рублевых вкладов, была 7,38% годовых, к концу января она опустилась до 7,075%. С начала декабря до середины января Бинбанк предлагал сезонный депозит со ставкой 8,3% годовых, а Промсвязьбанк с середины ноября до 15 января принимал рубли под 8,55% годовых. Затем он опустил ставку до 8,3% годовых и лишь в начале февраля снизил ее до 7,7%. Перед Новым годом Промсвязьбанк принимал долларовые депозиты по ставкам до 2,75–2,85% годовых (другие крупные банки больше 2% не предлагали). «ФК Открытие» с конца декабря открывал розничные вклады под 7–7,5% годовых, при этом до 28 декабря у банка был вклад со ставкой 8% годовых.