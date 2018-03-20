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Сбербанк согласился передать Промсвязьбанку оборонные кредиты

Сбербанк планирует отдать Промсвязьбанку связанный с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) кредитный портфель, однако не решил вопрос с передачей капитала, сообщил журналистам президент - председатель правления госбанка Герман Греф.

«Передавать будем, в каком объеме - пока не могу сказать. Это было [решено] сейчас на набсовете», - сказал Греф (цитаты по ТАСС).

По планам Минфина, обслуживающие гособоронзаказ банки будут передавать на баланс Промсвязьбанка не только выданные предприятиям ОПК кредиты, но и связанные с ними активы.

Отвечая на вопрос о передаче капитала, Греф отметил, что этот вопрос находится в процессе обсуждения. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», - указал он.

ВТБ также согласен отдать Промсвязьбанку оборонные кредиты, однако выступает против передачи капитала, говорил ранее президент - председатель правления второго по величине банка страны Андрей Костин.

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.

Сейчас Минфин готовит законопроект, который опишет порядок перевода активов на баланс Промсвязьбанка. Передача будет добровольной и составления конкретного списка банков не планируется, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Дискуссия с ВТБ и Сбербанком по вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет «тяжело», констатировал Моисеев 26 февраля.