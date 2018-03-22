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ВТБ вслед за Сбербанком согласился передать Промсвязьбанку оборонные кредиты

ВТБ достиг договоренности с правительством о передаче Промсвязьбанку связанного с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитного портфеля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. Позиции у них схожие», - сказал Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»).

«Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот его мы и должны выработать», - подчеркнул он, добавив, что с остальными банками пока ведутся переговоры. Минфин настаивает, что кредиты должны передаваться вместе с соответствующим капиталом. «По механизму мы будем настаивать, чтобы это происходило с капиталом, но механизм и объемы находятся в стадии обсуждения», - отметил Моисеев.

Порядок передачи активов на баланс Промсвязьбанка может быть согласован в течение недели. «В принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована, это Минобороны, ЦБ и Федеральное казначейство. Осталось с банками договориться», - заключил Моисеев. Ранее замминистра указывал, что передача активов будет добровольной.

Ранее передать кредиты ОПК Промсвязьбанку, на базе которого правительство создает банк для гособоронзаказа, согласился Сбербанк.

По замыслу Минфина банки будут передавать не только выданные предприятиям ОПК кредиты, но и связанный с ними капитал. Однако президенты - председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин выступали против этого. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», - говорил 20 марта Греф.

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.

26 февраля Моисеев признавался, что дискуссия с ВТБ и Сбербанком по вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет «тяжело».