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WSJ узнала о планах Нью-Йоркской биржи купить Чикагскую биржу

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) обсуждает покупку Чикагской фондовой биржи (CHX), которая в начале марта отказалась от продажи мажоритарного пакета акций группе инвесторов с участием представителей Китая, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, сумма сделки может составить $70 млн.

CHX — небольшая чикагская биржа, бизнес которой сокращается уже много лет. Она работает с 1882 г. и является одной из старейших в США, но сейчас на нее приходится всего около 1% объема всех операций с акциями в стране.

В феврале комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заблокировала продажу мажоритарного пакета CHX китайским инвесторам, несмотря на то что компания - оператор биржи заявляла, что китайское правительство не принимает участия в сделке. CHX не стала оспаривать решение SEC.

Президент США Дональд Трамп лично критиковал продажу CHX группе с китайским участием, утверждая, что такая сделка подрывает конкурентоспособность американских торговых площадок.

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