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ВТБ может направить на выплату дивидендов более 60% прибыли

Банк ВТБ решил перераспределить прибыль от дивидендов в пользу частных акционеров, направив на выплаты более 60% чистой прибыли по МСФО. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с повесткой запланированного на 16 апреля заседания наблюдательного совета банка.

Всего ВТБ планирует направить на выплату дивидендов 73,5 млрд из 120,1 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2017 г. Это 61% от чистой прибыли за прошедший год.

Согласно текущим предложениям, государство по всем типам акций получит 56 млрд руб., а миноритарные акционеры — 17,5 млрд руб. В 2017 г. ВТБ выплатил государству дивидендов на ту же сумму, а миноритарии тогда получили заметно меньше — 6,3 млрд руб. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать эту информацию, Росимущество не ответило на запрос издания.

РБК указывает, что дивиденды по типам акций банк планирует распределить таким образом: на обыкновенные акции направить 44,8 млрд руб., на привилегированные акции первого типа — 11,8 млрд руб., а на привилегированные акции второго типа — 16,95 млрд руб. Дивиденды по привилегированным акциям также получит государство, отмечает издание.

Зампред ВТБ Герберт Моос 26 февраля заявлял, что госбанк планирует уравнять дивидендную доходность привилегированных и обыкновенных акций. Он рассчитывал, что такой шаг миноритарные акционеры расценят позитивно: «Я рассчитываю, что это будет сделано по итогам 2017 г.».

Основным акционером ВТБ выступает государство в лице Росимущества с 60,9% обыкновенных акций. Привилегированные акции первого типа размещались в пользу Минфина. Привилегированные акции второго типа - в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Крупным миноритарием ВТБ является санируемый банк «ФК Открытие», которому принадлежит 9% обыкновенных акций.