«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT

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Минфин допустил возможность увеличить займы на фоне санкций

Российское министерство финансов может нарастить внутренние заимствования в 2018 г., сообщил Bloomberg директор департамента госдолга Константин Вышковский.

В действующем бюджете на текущий год предусмотрены внутренние займы на 817 млрд руб. Сумма может быть увеличена, но в любом случае она не превысит размер прошлогодних заимствований в размере 1,1 трлн руб., сказал Вышковский.

На следующей неделе Минфин планирует возобновить аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные из-за резкого выхода инвесторов из российских активов и обвала рынка после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса. «Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло», – отметил Вышковский.

Стоимость российских ОФЗ может показать максимальное недельное снижение более чем за год. До распродажи инвесторами иностранцам принадлежало 34% российских госбондов.

На внешнем рынке российский Минфин планирует занять в 2018 г. $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.

На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил нецелесообразность распространения санкций на госдолг России. В то же время российский министр финансов Антон Силуанов отмечал, что отечественные инвесторы могут заменить иностранцев на рынке ОФЗ в случае введения ограничений на суверенный долг страны.