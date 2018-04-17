Финансы

Новости

Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение»

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в иностранной и национальной валютах с В2 до В3. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

При этом агентство оставило рейтинги кредитной организации в статусе «на пересмотре».

Moody's объясняет пересмотр рейтингов «сохраняющейся неопределенностью в отношении будущей структуры акционеров и их видения дальнейшей стратегии развития банка». По мнению агентства, такое положение банка предполагает риски для клиентов. При этом Moody's отмечает, что сейчас «банк «Возрождение» не имеет неисполненных кредитных требований к Промсвязьбанку, с которым ранее банк связывали общие акционеры».

«Мы понимаем, что решение Moody's основано на стандартной методологии и опирается на формальные критерии, без учета сущностных изменений и событий в деятельности банка. Никаких новых аргументов, кроме отсылки к акционерам, мы не увидели», – так прокомментировал понижение рейтингов председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович.

«Возрождение» и Промсвязьбанк ранее контролировались братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. После принятия решения Центробанком о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Ананьевы объявили о разделе бизнеса. Дмитрию Ананьеву достались финансовые активы.

На данный момент «Возрождение» находится в процессе смены владельцев. После санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника – «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых – перестала соответствовать требованиям ЦБ. Регулятор обязал компанию снизить долю в «Возрождении» до не более 10% в течение трех месяцев - до 18 марта. Это требование акционеры выполнили. 5 февраля стало известно, что банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Однако это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть из этих десяти компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц. ЦБ, как утверждалось в отчетности банка, в третий раз потребовал снизить долю контролирующих акционеров.